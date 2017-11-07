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260 000 руб.
Комплект: топка механическая ТШПМ "Братск", вентилятор, щит управления.
Цепь пластинчатая для ЗП и ПТЛ
Действует участок по производству, отправка в любой регион России и Казахстана.
Болт экономайзерный с гайкой и шайбой
Производcтво, отправка по России и Казахстану, оперативно, низкие цены.
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География поставок
|Название
|Описание
|Количество
|Объем
|Новосибирск
|Новокузнецк
|Якутск
|Находка
|Барнаул
|Улан-Удэ
|Хабаровск
|Петрозаводск
|Кемерово
|Иркутск
|Магадан
|Сыктывкар
|Томск
|Красноярск
|Анадырь
|Горно-Алтайск
|Чита
|Кызыл
|Благовещенск
|Абакан
|Омск
|Владивосток
|Биробиджан
|Южно-Сахалинск
|Алматы
|Астана
|Павлодар
|Караганды