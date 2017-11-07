Группа компаний "Энергия"

Группа компаний "Энергия"

ООО "Барнаульский завод котельного оборудования "Энергия"

ООО "Жилищная Коммунальная Компания"

ООО "Литейно-механический завод "Энергия"

ООО "ЭнергоСнаб"

Каталог продукции­ ООО БЗКО "ЭНЕРГИЯ"
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260 000 руб.
Комплект: топка механическая ТШПМ "Братск", вентилятор, щит управления.
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Цепь пластинчатая для ЗП и ПТЛ
Действует участок по производству, отправка в любой регион России и Казахстана. 
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Болт экономайзерный с гайкой и шайбой
Производcтво, отправка по России и Казахстану, оперативно, низкие цены.
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